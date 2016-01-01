هل يجوز ترك صلاة الجماعة لعلمي بفساد إمام المسجد | عالم أزهري يجيب



صلاة الجماعة صلاة الجماعة

أرسل شخص سؤال الى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: " إذا كان المسجد القريب من داري فيه إمام مسجد غير ملتزم، وأنا أعلم به، هل يجوز الصلاة خلفه أم أصلي في البيت وأحرم من أجر الجماعة؟.



رد الشيخ أبو بكر قائلا: تصلي خلفه ولا تترك صلاة الجماعة لذلك السبب، ولو وجدت مسجدا غيره فيه إمام صالح فاذهب إليه،



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