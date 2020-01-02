

متى ينتهي الصقيع في مصر؟.. الأرصاد توضح متى ينتهي الصقيع في مصر؟.. الأرصاد توضح

لاتزال تشهد مختلف محافظات مصر، سقوط أمطار ورياحا مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، وأيضا يتكون الصقيع ليلا على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.



وسبق وذكرت "الأرصاد الجوية"، أن محافظات مصر تشهد خلال هذا الأسبوع، موجة صقيع شديدة، حيث تصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى تحت الصفر.



متى ينتهي الصقيع؟

ويتساءل البعض متى تنتهي حالة الصقيع والرياح والأمطار، وشرح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد لـ "الوطن"، أن حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى نهاية الأسبوع أي يوم الجمعة المقبل، وتبدأ الأجواء تتحسن مع هدوء الرياح بداية من السبت المقبل.

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وأوضح "شاهين"، أنه لن يكون هناك سقوط للأمطار يوم السبت المقبل: "الأمطار موجودة دلوقتي بالفعل على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وإنما بالنسبة للقاهرة وشمال الصعيد أمطارها خفيفة اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء، وخلال الـ 48 ساعة القادمة".ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة الشتوية، حيث يعد شهر يناير من أكثر الشهور بردا في فصل الشتاء قائلا: "الرياح هتهدى من يوم السبت فالناس هتحس بتحسن، والصقيع بيكون في فترات الليل لكن الصبح ستزيد فترة سطوع أشعة الشمس وتقل كميات السحب فالجو سيميل للبرودة فقط".يذكر أن تعريف "الصقيع"، بحسب وصف "شاهين"، هو أنه انخفاض درجات الحرارة في فترات الليل، ما يؤدي إلى تكون بلورات ثلجية خفيفة على أوراق النباتات في فترات الليل المتأخر والصباح الباكر.توقعات طقس اليوميتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم، الأربعاء، طقس غير مستقر، وتنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الرياح تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ما تزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن تكوّن الصقيع ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، إضافة إلى سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانًا تمتد خفيفة إلى القاهرة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.