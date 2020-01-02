ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شركة الإثاث العملاقة "إيكيا" ستدفع 46 مليون دولار لعائلة كانت قد فقدت طفلها بعد سقوط إحدى خزانات الشركة عليه في غرفته.
وبحسب الصحيفة فإن محامي عائلة الطفل الراحل، والقاطنة في ولاية كاليفورنيا، قد أعلن موافقة الأسرة على ذلك المبلغ عقب التوصل إلى تسوية قضائية مع الشركة السويدية.
وبحسب عدة مصادر قضائية فإن تلك التسوية قد تكون هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضايا قتل الأطفال عن طريق الخطأ.
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التعليقات على إيكيا وحادث "الخزانة".. 46 مليون دولار لعائلة الطفل الفقيد
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