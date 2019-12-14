الكوسة بـ 8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2020

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الكوسة بـ 8 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8-1-2020

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم، الاربعاء 8 يناير 2020، حيث ارتفعت أسعار الطماطم وتراوحت بين 2 و5.6 جنيه للكيلو.

وسجلت البطاطس بين 3 و5 جنيه ، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و5.5 جنيه، والكوسة بين 6 و8 جنيهات ، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و7 جنيهات، وسجل الباذنجان البلدي 3 و5 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، والبسلة بين 9 و11 جنيها بتراجع 3 جنيهات، والثوم بين 8 و18 جنيها بزيادة 4 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، بين 7 و11 جنيها، واستقرت أسعار البرتقال البلدى والسكرى حيث تراوح البرتقال البلدى بين 2 و4 جنيه، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3 و5 جنيهات.

وتراوح سعر اليوسفى بين 1.5 و6 جنيهات، والجوافة بين 5 و9 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و9 جنيهات، والفراولة بين 4 و9 جنيهات.

المصدر: صدى البلد

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