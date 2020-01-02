

قاهر الإعاقة.. يوسف بطل سباحة بـ"إيد واحدة": الحلم مفتاح النجاح قاهر الإعاقة.. يوسف بطل سباحة بـ"إيد واحدة": الحلم مفتاح النجاح

لم تمنع الظروف الشاب يوسف محمد منتصر الحلواني 23 سنة والذي ولد فاقدا لطرفه العلوي الأيسر بالإضافة لحالته الصحية التي كانت في غاية الخطورة من مواصلة الحياة والتفوق علميا ودراسيا ورياضيا لتتحول المحنة إلي نعمة النجاح ممارسا الحياة كأقرانه الأسوياء في التعليم ليلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإحدى الجامعات الخاصة ويمارس الأنشطة الطلابية ويتولى مسؤولية الاتحاد الطلابي ويصبح بجانب ذلك بطلا رياضيا في السباحة.



يرجع يوسف تفوقه العلمي والرياضي لتوفيق الله أولا ثم أهله وأسرته الذين هم مصدر قوته عمود حياته على حد قوله.



يقول يوسف إنه طالب بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية الفرقة الرابعة وممثل في الاتحاد الطلابي وبطل جمهورية في سباحة ذي القدرات الخاصة، وعضو في شباب تحيا مصر، مشيرا إلى أنه يحب الأعمال التطوعية.

أضاف يوسف أنه تولي رئاسة لجنة الشكاوي والاقتراحات و اللجنة العلمية في اتحاد الطلاب بجامعته في عام2019 ومساعد الأمين العام للجنة الرحلات لعام 2018.وأشار يوسف إلى أنه جرى تكريمه في اليوم التطوع العالمي للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه حاصل على العديد من الدورات التأهيلية في مجاله،كما أنه ممثلا عن فريق العمل بالجامعة للطلاب الجدد وممثل عن الطلاب بجودة الجامعة ونموذج تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.يحلم بأن يكون أول نائب وزير من ذوي الهمميقول يوسف نظمت وشاركت في العديد من الفعاليات المحلية والدولية من بينهم جائزة مصر للتميز الحكومي لعام 2019 تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي وأيضا المؤتمر الإعلامي العربي للشباب التابع لجامعة الدول العربية بدولة الكويت في مارس 2019، والأسبوع العربي للتنمية المستدامة النسخة الثالثة بالقاهرة و المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة 2019 والمنتدي الإعلامي العربي بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.يوضح أنه لم يكتفي بالأنشطة الطلابية والدولية والمحلية بل اتجه للأنشطة الرياضية في مجال السباحة حيث حصل على المركز الثالث في بطولة الجمهورية العام الماضي.أكد يوسف أنه يحلم أن يشارك في مؤتمر الشباب ويقابل الرئيس عبد الفتاح السيسي ويجلس بجواره، مشيرا إلى أنه يتمني أن يكون من نشطاء خدمة المجتمع كشخصية قيادية والالتحاق ببرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ليكون أول نائب لمحافظ أو وزير من ذوي الهمم بالإضافة للحصول على منحة لدراسة الماجيستر والعمل في البنك المركزي المصري.وجه يوسف رسالة للشباب أكد فيها "يجب عليكم أن تحلموا وأن تثقوا بأنفسكم وأنكم قادرون على فعل كل شيء يجب علينا تطوير أنفسنا لكي نساعد في عملية الإنتاج، أيا كان نوع الإنتاج يجب على كل فرد في المجتمع أن يكون له شخصية مؤثرة في حياة الآخرين لكي نصبح أفضل، ابدأ من اليوم".











