قال الدكتور منتصر صباح الحسناوي، مدير مركز أبحاث نحل العسل العراقي، والخبير في تربية النحل، إن هناك تصنيفا لأنواع عسل النحل يرتبط بمكوناته وخصائصه، منها عسل نحل طبيعي، وعسل نحل خام، وعسل نحل نقي، وعسل نحل عضوي، موضحا أنه عند زيارة المستهلك للمتاجر يقرأ مسميات عدة لعسل النحل دون أن يعرف الفروق بين هذه المسميات.
وأضاف خبير تربية النحل أنه من المؤكد أن لكل اسم من هذه الأسماء دلالة معينة يضعها منتجو العسل من النحالين ومعامل التعبئة المتخصصة والتي توضح أن عسل نحل طبيعي Natural Honey هو ما تعارف عليه في عدد من دول العالم، ولا سيما الوطن العربي، ويقصد العسل المنتج من النحل دون أي إضافات، كما أنه يتميز بأنه عسل غير مغشوش فتضاف كلمة «طبيعي Natural» التي يراد منها لغةً إنتاج طبيعي ينسب الأشياء والعوامل إلى الطبيعة أي غير مصنوع.
وأوضح خبير النحل العراقي أنه فيما يتعلق بما يطلق عليه «عسل نحل خام Raw Honey»، فتكثر هذه التسمية في الدول الغربية، حيث تستعمل كلمة «خام Raw» والتي يراد منها المادة الجديدة التي لم تعالج ولم تهذب، أي ما وجد على حالته الطبيعية ويتحمل الانتفاع به بعد تصفيته، وهذا ينطبق أيضا على العسل، ولاسيما غير المعرض إلى البسترة (الحرارة)، وغالبا ما يكون ميالا للتبلور، ولعل ذلك أحد مطالب الرجوع إلى عناصر الطبيعة ببساطتها.
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التعليقات على خبير عراقي يوضح التفرقة بين 4 أسماء لعسل النحل.. تعرف عليها
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