استقرار سعر الدولار اليوم

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استقرار سعر الدولار اليوم

سجل متوسط سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك المركزى المصرى اليوم الإثنين.

وسجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصري، سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع ببنك مصر.

وسجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و6.091 جنيه للبيع ببنك القاهرة، سجل سعر الدولار 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع ببنك التجاري.

المصدر: الدستور

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