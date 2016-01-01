حضري البطاطس بشكل مغذي بالسلطة الحار

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سلطة البطاطس الحارة


يقدم الشيف الشربيني طريقة هائلة لعشاق البطاطس وتقدمها بشكل أكثر إفادة للأطفال، فأغلب الأطفال يعشقون تناول البطاطس المحمرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير سلطة البطاطس الحارة بمذاق لا يقاوم.

مقادير سلطة البطاطس الحارة :

بطاطس مقلية
زيت
عصير ليمون
ملح وفلفل
كزبرة خضراء
شطة
هريسة
ثوم
فاصوليا حمراء
تركي مدخن
مايونيز
خس

طريقة تحضير سلطة البطاطس الحارة :

* يسخن الزيت في مقلاة على نار عالية حتى يحمى

* تضاف مكعبات البطاطس وتقلب حتى تتحمر

* تصفى البطاطس من الزيت ثم تعاد للمقلاة
* يضاف الثوم والشطة وتقلب لمدة 3 دقائق

* تضاف الكزبرة الخضراء وعصير الليمون والملح وتقلب لمدة دقيقتين حتى تتمازج النكهات

* تقدم ساخنة إلى جانب الخبز المحمص والسلطة

المصدر: elbalad

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