حضري البطاطس بشكل مغذي بالسلطة الحار

يقدم الشيف الشربيني طريقة هائلة لعشاق البطاطس وتقدمها بشكل أكثر إفادة للأطفال، فأغلب الأطفال يعشقون تناول البطاطس المحمرة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك تحضير سلطة البطاطس الحارة بمذاق لا يقاوم.
مقادير سلطة البطاطس الحارة :
بطاطس مقلية
زيت
عصير ليمون
ملح وفلفل
كزبرة خضراء
شطة
هريسة
ثوم
فاصوليا حمراء
تركي مدخن
مايونيز
خس
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