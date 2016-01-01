يعد حمص الشام من الأكلات المصرية القديمة المشهورة، والتى يفضلها العديد من الأشخاص بشكل كبير، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل حمص الشام على طريقة الشيف زينب مصطفى.
مكونات حمص الشام:-
- 2 كوب حمص مسلوق أو كمبوت
- بصلة مفرومة
- 2 ثمرة طماطم مكعبات
- 3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
- 1 و نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم
- عصير ليمون
- ملح فلفل أسود
- كزبرة جافة
- كمون
- شطة ناعمة
- ماء حسب الحاجة
- ليمون ودجز
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التعليقات على عشان البرد.. طريقة عمل حمص الشام خطوة بـ خطوة
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