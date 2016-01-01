عشان البرد.. طريقة عمل حمص الشام خطوة بـ خطوة



طريقة عمل حمص الشام طريقة عمل حمص الشام



يعد حمص الشام من الأكلات المصرية القديمة المشهورة، والتى يفضلها العديد من الأشخاص بشكل كبير، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل حمص الشام على طريقة الشيف زينب مصطفى.



مكونات حمص الشام:-



- 2 كوب حمص مسلوق أو كمبوت

- بصلة مفرومة

- 2 ثمرة طماطم مكعبات

- 3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

- 1 و نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم

- عصير ليمون

- ملح فلفل أسود

- كزبرة جافة

- كمون

- شطة ناعمة

- ماء حسب الحاجة

- ليمون ودجز

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طريقة تحضير حمص الشام:-* يشوح البصل والطماطم والثوم في الزيت على النار* يضاف الماء وعصير الليمون والصلصة والكمون والكزبرة والشطة والملح والفلفل الأسود* يضاف الحمص ويقلب كل الخليط* تصب في الأكواب وتزين بقطع الليمون