ننشر بنود شكوى الزمالك الى الفيفا لـ إيقاف كهربا

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صورة الخبر: كهربا
كهربا


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن الشكوى التي قدمها النادي ضد لاعبه محمود كهربا الذى رحل لأفيس البرتغالي دون موافقة ناديه ثم انضم مؤخرا للأهلى، تتضمن العديد من البنود.

وقال المصدر إن أبرز البنود شملت حجم الأضرار التي لحقت بالنادي، حيث تتضمن قيمة ضم بديل للاعب بجانب حجم القيم المالية التي حصل عليها النادى من إعارته من قبل لـ اتحاد جدة السعودى بجانب كل خطوات اللاعب، وذلك لتحصيل الغرامة المناسبة لرحيله دون أن يحصل على موافقة الزمالك، متابعا أن النادى طالب بتوقيع الغرامة المناسبة على اللاعب بجانب إيقافه.

وتابع المصدر أن النادي تقدم بشكواه إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وينتظر تحديد جلسة فحص واستعراض المستندات، مشددا علي متابعة النادي لشكواه بصورة مستمرة مع تقديم كافة المستندات التي تثبت حق النادي الأبيض في القضية.

وكشف اتحاد الكرة صباح اليوم عن تلقي خطاب رسمي من نادي الزمالك يشكو فيه محمود كهربا لاعب الأهلي الجديد ، والذي يتهمه فيه بالهروب من الأبيض و السفر للبرتغال دون علم الزمالك إلى جانب التعاقد مع الأهلي.

وتضمن الخطاب المرسل من الزمالك ضرورة التحقيق فى واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال و قانونية تعاقده مع الأهلي.

المصدر: elbalad

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