توج المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع فريقه الإنجليزي وذلك عن شهر ديسمبر الماضي.
وفاز محمد صلاح بجائزة افضل هدف في شهر ديسمبر الماضي، الذي كان قد سجله في شباك فريق سالزبورج النمساوي في منافسات دوري ابطال اوروبا.
وغاب المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، عن حفل جوائز الأفضل في افريقيا، والذي شهد تتويج زميله بالفريق السنغالي ساديو ماني بجائزة افضل لاعب في افريقيا لعام 2019.
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التعليقات على بعد غيابه عن حفل الأفضل في افريقيا.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة
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