بعد غيابه عن حفل الأفضل في افريقيا.. محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة

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محمد صلاح يتوج بجائزة جديدة


توج المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، مع فريقه الإنجليزي وذلك عن شهر ديسمبر الماضي.

وفاز محمد صلاح بجائزة افضل هدف في شهر ديسمبر الماضي، الذي كان قد سجله في شباك فريق سالزبورج النمساوي في منافسات دوري ابطال اوروبا.

وغاب المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الانجليزي، عن حفل جوائز الأفضل في افريقيا، والذي شهد تتويج زميله بالفريق السنغالي ساديو ماني بجائزة افضل لاعب في افريقيا لعام 2019.

ومن جانبه حرص محمد صلاح على ان يهنأ ساديو ماني عن طريق نشر صورته بالجائزة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ووبسؤال ساديو ماني عن علاقته بزميله محمد صلاح، أكد أنه يحب اللعب إلى جانب صلاح وتربطهما صداقة قوية، مشيرا إلى أن صلاح يؤدي بشكل رائع ومتميز داخل الملعب، وبالتأكيد يفخر به المصريون.

وتابع: "سنستمر في اللعب معا، ونستمتع ونمتع من يحبون كرة القدم".

المصدر: elbalad

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