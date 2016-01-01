مدرب نادي الزمالك يجتمع مع فرجاني ساسي.. تعرف على السبب



فرجاني ساسي فرجاني ساسي



‎اجتمع سامي الشيشيني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بعد انتهاء المران اليوم.



وحرص المدرب العام على التأكيد للاعب بأهمية دوره في مباراة زيسكو المقبلة ومطالبته بعدم الالتفات للشائعات التي تحاصره الفترة الأخيرة.



من جانبه، شدد اللاعب للشيشيني على جاهزيته لخوض المباراة بعد العودة من تونس وخوض التدريبات.

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وأشار إلى أن كل تركيزه منصب لبذل أقصي جهده لخدمة الفريق في المرحلة الهامة المقبلة.‎