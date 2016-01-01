مفاجأة.. الزمالك يشكو كهربا ويطالب بإيقافه بعد انتقاله للأهلي



الزمالك يشكو كهربا الزمالك يشكو كهربا

خاطب مسئولو نادي الزمالك اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الرسمي من أجل إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.



وأكد مسئولو اتحاد الكرة على تلقي خطاب رسمي من نادي الزمالك يتضمن شكوى ضدى محمود كهربا مطالبين بايقاف اللاعب بعد هروبه لنادي افيس البرتغالي ومن ثم انتقاله إلى النادي الأهلي على الرغم من تواجد عقد ساري له مع نادي الزمالك.

وأشار الزمالك في خطابه إلى أن محمود كهربا سافر الي البرتغالي بدون علم الزمالك، مطالبين بالتحقيق في واقعة هروب اللاعب إلى البرتغال، وقانونية تعاقده مع النادي الأهلي.



ومن المنتظر أن ينظر مسئولو اتحاد الكرة في الشكوى المقدمة من نادي الزمالك ضد كهربا خلال الفترة المقبلة.

