لو بيتك صغير.. أبرز الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل.. صور

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صورة الخبر: الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل
الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل


يعاني الكثير من السيدات من المنازل صغيرة الحجم وضيق المساحات في اماكن كثيرة ، و الرغبة في تزيين المنزل بكثير من الأشياء لكن صغر حجمه تمنعهم .

ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أبرز الأفكار التى تساعدك على توفير المساحات في المنزل.

يمكنك استخدام الترابيزة المتحركة في المطبخ و التي من السهل تحريكها و لا تسبب فوضى في المطبخ.

استغلي الزوايا الغير مستخدمة في مطبخك و ضعي بها مصفاة الأطباق ذات النصف دائرة.

قومي بعمل حامل للفوط و للصابون فوق قاعدة التواليت ، فهى مساحة غير مستغلة، ويمكنك أن تستخدميها بشكل كبير.

قومي بعمل ادراج داخلية تحت حوض الغسيل في الحمام او البانيو و التي يمكنك تخزيين محتوياتك الشخصية بها.

صورة الخبر: الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل

صورة الخبر: الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل

صورة الخبر: الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل

صورة الخبر: الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل

المصدر: elbalad

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