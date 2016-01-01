يعاني الكثير من السيدات من المنازل صغيرة الحجم وضيق المساحات في اماكن كثيرة ، و الرغبة في تزيين المنزل بكثير من الأشياء لكن صغر حجمه تمنعهم .
ووفقًا لموقع "wiki how" إليكم أبرز الأفكار التى تساعدك على توفير المساحات في المنزل.
يمكنك استخدام الترابيزة المتحركة في المطبخ و التي من السهل تحريكها و لا تسبب فوضى في المطبخ.
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التعليقات على لو بيتك صغير.. أبرز الأفكار لاستغلال المساحات وتوسيع المنزل.. صور
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