بـ خطوتين.. احصلي على وجه فاتح ومشرق في 3 دقائق



احصلي على وجه فاتح ومشرق احصلي على وجه فاتح ومشرق



تريد العديد من الفتيات الحصول على بشرة صافية وبيضاء، ولا يفضل استخدام المواد الكيميائية فى تبييض وتفتيح الوجه .



ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على تفتيح البشرة.



مكونات ماسك الليمون:-

- 1 حبة ليمون معصورة

- 2 ملعقة لبن زبادي

- 2 ملعقة صغيرة دقيق

- 4 نقط ماء أوكسجين

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خطوات تحضير ماسك الليمون:-- نقوم بخلط كل المكونات معًا حتى نحصل على خليط عبارة عن عجينة- نضع الخليط على البشرة ونتركه لمدة ثلث ساعة- نقوم بغسل البشرة بالماء الفاترماسك اللبن لتبييض البشرة :-مكونات ماسك اللبن:-- 2 كوب لبن-1 كوب ماء ورد- قطعة صابونة مبشورة-1 علبة غسول مغربي أبيضخطوات تحضير ماسك اللبن:- نقوم بوضع اللبن على النار حتى يغلي- نزيل أي قشطة باللبن- نضيف ماء الورد للبن ثم الصابون المبشور مع التقليب- نضيف الغسول الأبيض المغربي لخليط اللبن- نترك الخليط حتى يبرد ويصبح قوامه كريمي- نقوم بوضع الماسك على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة- نغسل البشرة بالماء الفاتر.