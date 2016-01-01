الأرصاد: أمطار غزيرة على البلاد غدا مصحوبة بأتربة ورياح.. َوالصغرى بالقاهرة 8 درجات

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أمطار غزيرة على البلاد غدا


يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك نشاط للرياح غدا الخميس، على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويتكون الصقيع ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد وأمطار على السواحل الشمالية مائل ومناطق من الوجه البحري تكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى تكون العظمى 15 والصغرى 8، وعلى الوجه البحري 14 للعظمي والصغرى 8، وتكون على السواحل الشمالية الغربية 15 للعظمي و10 للصغري، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى 16 والصغرى 12، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون 19 للعظمي و10 للصغري، وعلى شمال الصعيد تكون للعظمي 15 والصغرى 4، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17 للعظمي والصغري 7.

المصدر: elbalad

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