توقف عن تناولهم فورا.. هذه الأطعمة والمشروبات تحدث نوبات صرع

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نوبات صرع


يعاني العديد من الأشخاص من مرض الصرع ،ويلاحظون خلال بعض الأيام الإكثار من نوبات الصرع ،دون الألتفات لنظام الغذاء لديهم .

فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص هناك بعض الأطعمة التي عليك التواقف عن تناولها فورا ،فإنها تزيد من حدوث نوبات الصرع .

وفقا لما نشره موقع " Medical news today " بأن هناك نوعا نادرا من الصرع ، يسمى الصرع المنعكس ، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تحدث نوبات ، تختلف من شخص لآخر.

أطعمة تسبب حدوث نوبات صرع :

المحليات الصناعية
تلوينات الطعام
الاكلات أحادية الصوديوم أو MSG
مواد حافظة

مشروبات تؤثر على حدوث نوبات صرع :
قد تحتوي هذه المشروبات على:

الكحول :
الكحول يمكن أن يؤدي إلى نوبات في بعض الناس. يجب على أي شخص يعتقد أن هذا هو الزناد تجنب ذلك.
الكافيين :
تشيربعض الأبحاث إلى أن الكافيين يزيد من خطر النوبات ، لكن الاستخدام المستمر قد يحمي من النوبات في بعض الحالات. الكافيين قد يجعل بعض الأدوية لعلاج الصرع أقل فعالية ، وخاصة توبيراميت.

عصير الجريب فروت وعصير الرمان :
قد يزيد ذلك من خطر ردود الفعل السلبية على بعض أدوية الصرع ، بما في ذلك كاربامازيبين وديازيبام وميدازولام.

ونصح الموقع الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن تأثير الأطعمة أو المشروبات على نوبات الصرع أو الأدوية بالتحدث إلى الطبيب المختص .

المصدر: موقع " Medical news today "

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