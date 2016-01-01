توقف عن تناولهم فورا.. هذه الأطعمة والمشروبات تحدث نوبات صرع



نوبات صرع نوبات صرع



يعاني العديد من الأشخاص من مرض الصرع ،ويلاحظون خلال بعض الأيام الإكثار من نوبات الصرع ،دون الألتفات لنظام الغذاء لديهم .



فإذا كنت من ضمن هؤلاء الأشخاص هناك بعض الأطعمة التي عليك التواقف عن تناولها فورا ،فإنها تزيد من حدوث نوبات الصرع .



وفقا لما نشره موقع " Medical news today " بأن هناك نوعا نادرا من الصرع ، يسمى الصرع المنعكس ، حيث يمكن لبعض الأطعمة أن تحدث نوبات ، تختلف من شخص لآخر.

قد يعجبك أيضا...

أطعمة تسبب حدوث نوبات صرع :المحليات الصناعيةتلوينات الطعامالاكلات أحادية الصوديوم أو MSGمواد حافظةمشروبات تؤثر على حدوث نوبات صرع :قد تحتوي هذه المشروبات على:الكحول :الكحول يمكن أن يؤدي إلى نوبات في بعض الناس. يجب على أي شخص يعتقد أن هذا هو الزناد تجنب ذلك.الكافيين :تشيربعض الأبحاث إلى أن الكافيين يزيد من خطر النوبات ، لكن الاستخدام المستمر قد يحمي من النوبات في بعض الحالات. الكافيين قد يجعل بعض الأدوية لعلاج الصرع أقل فعالية ، وخاصة توبيراميت.عصير الجريب فروت وعصير الرمان :قد يزيد ذلك من خطر ردود الفعل السلبية على بعض أدوية الصرع ، بما في ذلك كاربامازيبين وديازيبام وميدازولام.ونصح الموقع الأشخاص الذين لديهم مخاوف بشأن تأثير الأطعمة أو المشروبات على نوبات الصرع أو الأدوية بالتحدث إلى الطبيب المختص .