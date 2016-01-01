لم يعلم الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الكحة الناتجة عن نزلات البرد الحادة بسبب الطقس المتغير.
لذلك يلجأ البعض لتناول العقاقير الطبية ولكن بدون جدوى، حيث تعتبر القرفة والزنجبيل اثنين من أفضل الأعشاب الطبيعية في العلاج الطبيعي للتخلص من الكحة والآثار الناتجة عنها من التهابات.
فنقدم وصفة الزنجبيل بالقرفة التي تعتبر من المشروبات الشتوية التي تساعد في تدفئة الجسم، والتخلص من الكحة في آن واحد، وذلك وفقًا لموقع "stylesatlife".
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التعليقات على كوب بعد كل وجبة.. مشروب سحري للتخلص من الكحة نهائيًا
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