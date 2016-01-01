كوب بعد كل وجبة.. مشروب سحري للتخلص من الكحة نهائيًا



للتخلص من الكحة نهائيًا للتخلص من الكحة نهائيًا



لم يعلم الكثير من الأشخاص أن هناك بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد في التخلص من الكحة الناتجة عن نزلات البرد الحادة بسبب الطقس المتغير.



لذلك يلجأ البعض لتناول العقاقير الطبية ولكن بدون جدوى، حيث تعتبر القرفة والزنجبيل اثنين من أفضل الأعشاب الطبيعية في العلاج الطبيعي للتخلص من الكحة والآثار الناتجة عنها من التهابات.



فنقدم وصفة الزنجبيل بالقرفة التي تعتبر من المشروبات الشتوية التي تساعد في تدفئة الجسم، والتخلص من الكحة في آن واحد، وذلك وفقًا لموقع "stylesatlife".

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مقادير مشروب الزنجبيل بالقرفة:- زنجبيل- ربع ملعقة قرفة- كوب لبناقرأ ايضًا:تناولها فورا.. ملعقة سحرية للقضاء على الكحة نهائياطريقة تحضير الزنجبيل بالقرفة:- ضع ربع ملعقة قرفة مع ربع ملعقة زنجبيل مع كوب لبن.- تقليب المكونات جيدا.- غلي المكونات جيدًا.- تصفية المكونات.- وضعة ملعقة من العسل الأبيض .- شرب كوب بعد كل وجبة.