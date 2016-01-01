ماذا يحدث للجسم عند شرب كوب من الليمون يوميًا؟

كوب من الليمون يجعلك شخص خاليا من الأمراض، والحفاظ على الصحة، ولاسيما في فصل الشتاء.
حيث كشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن أهمية شرب كوب من الليمون يوميًا، لما له من فوائد هائلة وهي:
الفوائد الصحية عند شرب الليمون:
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