لو بتشتغل كتير .. 10 نصائح للحفاظ على صحة القلب اتبعها فورا



للحفاظ على صحة القلب للحفاظ على صحة القلب



ظروف الحياة جعلت الرجال والسيدات يعملون أكثر من مهنة لوقت أطول عن المعتاد، وذلك يؤدي لإهمال الصحة وإغفال تناول الأدوية.



وقدم الدكتور أحمد حلمي استشاري جراحة القلب، عدة نصائح للحفاظ على صحة القلب، وهي كالتالي:



- تجنب الإجهاد الشديد فى العمل سواء عضلى أو ذهنى، لا يجب أن يقوم الشخص بمجهود أكبر من طاقته.

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- البعد عن طلوع السلم حتى لا يتم التعرض الشخص لأى مضاعفات ومشاكل صحية .- من الضرورى الابتعاد عن المناقشات التى تضعك فى توتر نفسى وعضلى .- الابتعاد عن المواقف التي تسبب الإجهاد العضلي.- الحرص على تنظيم العمل ووضع خطوات يتم إتباعها خلال اليوم .- قضاء 8 ساعات من العمل لا يجب أن تزيد بأى حال من الأحوال، ومن الضرورى أخذ فترات راحة خلال ساعات العمل .- تجنب تناول الأكلات السريعة ومن الأفضل تناول أطعمة صحية كالخضروات والفاكهة والأطعمة الغنية بالألياف .- الابتعاد عن التدخين تماما.- الاقلال من شرب القهوة والشاى بقدر الإمكان .- الحرص على أخذ الأدوية أثناء العمل ولا يجب نسيانها.