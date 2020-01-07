أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية، وهي مشتعلة، محدثاً انفجاراً كبيراً فور اصطدامها بالأرض.
الفيديو، الذي يبدو أن أحداً التقطه بكاميرا هاتفه المحمول، يظهر كرة مشتعلة تسقط من السماء بسرعة كبيرة، ثم ترتطم بالأرض محدثة انفجارا هائلا.
وكانت وكالة "رويترز" للأنباء أفادت، في وقت سابق من صباح الأربعاء، بتحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران وعلى متنها 180 راكبا. الطائرة، وهي من نوع بوينغ 737، تحطمت بعد إقلاعها بسبب خلل فني.
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التعليقات على شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
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