الهلال ينتزع صدارة الدوري السعودي بإسقاط الأهلي

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الهلال

انتزع الهلال صدارة الدوري السعودي بالفوز يوم الثلاثاء على ضيفه الأهلي بنتيجة 3-1 في ملعب جامعة الملك سعود في مباراة مؤجلة من الجولة 11 للبطولة.

وتقدم الهلال بهدف سالم الدوسري في الدقيقة 37 الذي سدد كرة متقنة من خارج منطقة الجزاء قبل أن يدرك عمر السومة التعادل لرجال المدرب كريستيان جروس مستغلا خطأ دفاع بطل آسيا في الدقيقة 46.

وعاد الهلال للمقدمة مجددا بهدف بافيتيمبي جوميس في الدقيقة 70 الذي سدد بيسراه في شباك ياسر المسيليم وأمن علي البليهي النتيجة بهدف ثالث بضربة رأس إثر ركلة ركنية في الدقيقة 90.

ورفع الزعيم رصيده إلى 30 نقطة ليتصدر الدوري بفارق نقطة عن النصر الوصيف بينما توقف رصيد الأهلي الرابع عند 23 نقطة.

ويستضيف الهلال فريق الوحدة يوم السبت بينما يلعب الأهلي ضد أبها يوم الإثنين.

المصدر: في الجول

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