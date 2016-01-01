

قناع البن والقرفة قناع البن والقرفة



تحلم كل امرأة بالحصول على بشرة جميلة ومشرقة خالية من العيوب ولكن يكون هذا الحلم صعب بالنسبة لعدد كبير من النساء.



نقدم لكم طريقة عمل قناع البن والقرفة وزيت جوز الهند للحصول على بشرة أفتح وأجمل وأكثر إشراقا خالية من العيوب وفقا لما ذكره موقع " boldsky ".



مكونات قناع البن والقرفة وزيت جوز الهند:

½ كوب من القهوة المطحونة

¼ كوب من زيت جوز الهند

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

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طريقة عمل قناع للبن والقرفة وزيت جوز الهند :1. أولًا ، قم بتسخين زيت جوز الهند على لهب منخفض.2. أضف مسحوق القهوة والسكر ومسحوق القرفة إلى زيت جوز الهند وامزج جميع المكونات معًا.3. تطبيق هذا على وجهك والعنق بعد الاستحمام.4. التدليك بلطف في حركة دائرية.5. اتركه لمدة 20 دقيقة وشطفه بالماء الدافئ أو البارد واتركه حتى يجف.6. استخدم هذا القناع مرة واحدة على الأقل في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.boldsky