تحلم كل امرأة بالحصول على بشرة جميلة ومشرقة خالية من العيوب ولكن يكون هذا الحلم صعب بالنسبة لعدد كبير من النساء.
نقدم لكم طريقة عمل قناع البن والقرفة وزيت جوز الهند للحصول على بشرة أفتح وأجمل وأكثر إشراقا خالية من العيوب وفقا لما ذكره موقع " boldsky ".
مكونات قناع البن والقرفة وزيت جوز الهند:
½ كوب من القهوة المطحونة
¼ كوب من زيت جوز الهند
½ كوب سكر
1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة
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