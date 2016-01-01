

رسميا – الفرنسي جوميز مديرا فنيا لـ الإسماعيلي رسميا – الفرنسي جوميز مديرا فنيا لـ الإسماعيلي



أعلن نادي الإسماعيلي عن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الفرنسي ديديه جوميز كمدير فني جديد للفريق.



الإسماعيلي أقال الصربي ميودراج يسيتش من منصبه كمدير فني للفريق، قبل أن يُعين الثنائي أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة كمدير فني مؤقت للفريق.



والآن أتم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان إجراءات التعاقد مع جوميز.

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وسيتابع جوميز مواجهة الإسماعيلي أمام بيراميدز يوم الثلاثاء من المدرجات، قبل أن يبدأ عمله بشكل رسمي مع الفريق بداية من يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة طلائع الجيش.الفرنسي جوميز صاحب الـ 50 عاما تولى تدريب حوريا الغيني قبل أن يرحل في نوفمبر من عام 2019.وحقق حوريا الغيني لقب الدوري الموسم الماضي، كما وصل الفريق لمجموعات كأس الكونفدرالية تحت قيادة جوميز بعد الخسارة في تمهيدي دوري أبطال إفريقيا.وسبق للمدرب الفرنسي قيادة القطن الكاميروني لموسمين نجح خلالهما في حصد لقب الدوري والكأس.ولاية جوميز مع الإسماعيلي لن تكون الولاية الأولى له مع فريق عربي، فسبق له قيادة شبيبة قسطنطية الجزائري.ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 11 مباراة.