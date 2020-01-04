أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها بصدد تشكيل لجان المقابلات الشخصية للسادة رؤساء ومراقبين أوائل لجان السير، وكذلك رؤساء مراكز توزيع الأسئلة المرشحين للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2020.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هذا يأتي تمهيدًا لبدء أعمال المقابلات أثناء الأسبوع الأول من إجازة نصف العام أسوة بالأعوام السابقة.
وفيما يتعلق بطلاب الثانوية العامة 2020، فقد بدء التسجيل الفعلي بالاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 ابتداء من يوم السبت 4/1/2020.
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التعليقات على التعليم: مقابلات المرشحين للمشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 في إجازة نصف العام
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