يستعد طلاب الصف الشهادة الاعدادية "الصف الثالث الإعدادي" بمحافظة القاهرة ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ابتداء من يوم الخميس 16 يناير 2020.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة القاهرة:
تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط و التربية الدينية ، وفي يوم السبت 18 يناير 2020 يمتحن الطلاب الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر ، وفي يوم الأحد 19 يناير 2020 يمتحن الطلاب الهندسة والتربية الفنية.
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التعليقات على جدول امتحانات إعدادية القاهرة 2020 .. البداية 16 يناير
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