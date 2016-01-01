جدول امتحانات إعدادية القاهرة 2020 .. البداية 16 يناير



امتحانات إعدادية القاهرة 2020 امتحانات إعدادية القاهرة 2020



يستعد طلاب الصف الشهادة الاعدادية "الصف الثالث الإعدادي" بمحافظة القاهرة ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ابتداء من يوم الخميس 16 يناير 2020.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة القاهرة:



تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط و التربية الدينية ، وفي يوم السبت 18 يناير 2020 يمتحن الطلاب الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر ، وفي يوم الأحد 19 يناير 2020 يمتحن الطلاب الهندسة والتربية الفنية.

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وفي يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 يمتحن الطلاب اللغة الاجنبية ، ويمتحن الطلاب الأربعاء 22 يناير 2020 الجبر والإحصاء ، وأخيرا يمتحن الطلاب في يوم الخميس 23 يناير 2020 مادة العلوم.ومن جانبه .. أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، علي توفير مناخ تربوي ملائم للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.