جدول امتحانات إعدادية القاهرة 2020 .. البداية 16 يناير

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امتحانات إعدادية القاهرة 2020


يستعد طلاب الصف الشهادة الاعدادية "الصف الثالث الإعدادي" بمحافظة القاهرة ، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ابتداء من يوم الخميس 16 يناير 2020.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة القاهرة:

تبدأ الامتحانات يوم 16 يناير حيث يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط و التربية الدينية ، وفي يوم السبت 18 يناير 2020 يمتحن الطلاب الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر ، وفي يوم الأحد 19 يناير 2020 يمتحن الطلاب الهندسة والتربية الفنية.

وفي يوم الثلاثاء 21 يناير 2020 يمتحن الطلاب اللغة الاجنبية ، ويمتحن الطلاب الأربعاء 22 يناير 2020 الجبر والإحصاء ، وأخيرا يمتحن الطلاب في يوم الخميس 23 يناير 2020 مادة العلوم.

ومن جانبه .. أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، علي توفير مناخ تربوي ملائم للامتحانات يتسم بالهدوء واستيعاب الطلبة والتواصل المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية.

المصدر: elbalad

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