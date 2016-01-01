وزير التعليم العالي يصحح المفاهيم الخاطئة حول الماجستير المهني



وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي



أوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال فيديو نشر له عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مفهوم الماجستير المهني في الجامعات التكنولوجية، وذلك في إطار مبادرة أنت تسأل ووزير التعليم يجيب والتي أطلقتها الوزارة ليرد الوزير على جميع تساؤلات المتابعين للصفحة الرسمية للوزارة.



وقد افتتحت وزارة التعليم العالي 3 جامعات تكنولوجية مع بدء العام الدراسي الحالي، والتي تعد الجامعات الأولى من نوعها التي تخدم قطاع التعليم الفني وتمنح درجات علمية مختلفة.



- جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

تشمل كلية الصناعة والطاقة، ومقرها آخر شارع التسعين بمنطقة اللوتس التجمع الخامس - القاهرة الجديدة، وسنوات الدراسة بها 4 أعوام للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، والبكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".

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- جامعة الدلتا التكنولوجية:كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومقرها قويسنا المنطقة الصناعية بمحافظة المنوفية، مدة الدراسة بها 4 سنوات للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".- جامعة بني سويف التكنولوجية:كلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومقرها محافظة بني سويف، ومدة الدراسة بها 4 سنوات (2 + 2) للحصول على "الدبلوم المهني فوق المتوسط، البكالوريوس المهني في تكنولوجيا التخصص".