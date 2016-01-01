إعفاء وتخفيض من المصروفات.. كيف تعامل الأزهر مع أبناء العاملين وطلاب سيناء والحالات الخاصة

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › إعفاء وتخفيض من المصروفات.. كيف تعامل الأزهر مع أبناء العاملين وطلاب سيناء والحالات الخاصة

صورة الخبر: المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية


وافق المجلس الأعلى للأزهر، على تخفيض المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالأزهر في المعاهد الأزهرية بنسبة 50٪ بدءا من العام الجديد 2020-2021.

كما وافق الأعلى للأزهر على معاملة معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، معاملة معهد العلوم الإسلامية.

كما وافق الأعلى للأزهر على إعفاء طلاب الدراسات العليا من الوافدين والوافدات بكليات العلوم الإسلامية والعربية وشُعبها من جميع رسوم الخدمات التعليمية وغير التعليمية، وتُخاطِب جامعة الأزهر كلياتها بتطبيق هذا القرار.

وتمت الموافقة على إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) بمحافظة شمال سيناء من المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2019 /2020م.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أنه تم إعفاء الطلاب المكفوفين والطلاب غير القادرين من دفع الرسوم الدراسية، إضافة إلى صرف مساعدات مالية لم انطبقت عليهم الشروط.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إعفاء وتخفيض من المصروفات.. كيف تعامل الأزهر مع أبناء العاملين وطلاب سيناء والحالات الخاصة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
89486

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager