وافق المجلس الأعلى للأزهر، على تخفيض المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالأزهر في المعاهد الأزهرية بنسبة 50٪ بدءا من العام الجديد 2020-2021.
كما وافق الأعلى للأزهر على معاملة معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، معاملة معهد العلوم الإسلامية.
كما وافق الأعلى للأزهر على إعفاء طلاب الدراسات العليا من الوافدين والوافدات بكليات العلوم الإسلامية والعربية وشُعبها من جميع رسوم الخدمات التعليمية وغير التعليمية، وتُخاطِب جامعة الأزهر كلياتها بتطبيق هذا القرار.
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التعليقات على إعفاء وتخفيض من المصروفات.. كيف تعامل الأزهر مع أبناء العاملين وطلاب سيناء والحالات الخاصة
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