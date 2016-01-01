إعفاء وتخفيض من المصروفات.. كيف تعامل الأزهر مع أبناء العاملين وطلاب سيناء والحالات الخاصة

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وافق المجلس الأعلى للأزهر، على تخفيض المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالأزهر في المعاهد الأزهرية بنسبة 50٪ بدءا من العام الجديد 2020-2021.



كما وافق الأعلى للأزهر على معاملة معاهد البعوث الإسلامية ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، معاملة معهد العلوم الإسلامية.



كما وافق الأعلى للأزهر على إعفاء طلاب الدراسات العليا من الوافدين والوافدات بكليات العلوم الإسلامية والعربية وشُعبها من جميع رسوم الخدمات التعليمية وغير التعليمية، وتُخاطِب جامعة الأزهر كلياتها بتطبيق هذا القرار.

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وتمت الموافقة على إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية (الابتدائية - الإعدادية - الثانوية) بمحافظة شمال سيناء من المصاريف الدراسية للعام الدراسي 2019 /2020م.وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أنه تم إعفاء الطلاب المكفوفين والطلاب غير القادرين من دفع الرسوم الدراسية، إضافة إلى صرف مساعدات مالية لم انطبقت عليهم الشروط.