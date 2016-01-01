تعليمات رسمية للمدارس الثانوية استعدادا لـ امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية



امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية

أصدر قسم التطوير التكنولوجي بإدارة إطسا التعليمية بمحافظة الفيوم، تعليمات لجميع المدارس الثانوية استعدادا لعقد امتحانات 2 ثانوي الإلكترونية ابتداءً من 11 يناير 2020.



وأوضحت هذه التعليمات أن نظام التشغيل للتابلت لابد أن يتم تحديثه على آندرويد 8.1، مع التشديد على ضرورة مراجعة عداد الكهرباء بصفة مستمرة بجميع المدارس وشحن الكارت بمعدل 500 جنيه استعدادا للامتحانات الإلكترونية.



كما تم التشديد على ضرورة حضور الطلاب في اليوم الأول الساعة 7:30 صباحا، وضرورة وجود التابلت مع كل المعلمين بالمدرسة ومشحون ومحدث من أول يوم حتى نهاية الامتحانات، وتوزيع طلاب الفصل الواحد على فصلين متجاورين.

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وتم التأكيد كذلك على ضرورة غلق التابلت داخل اللجنة وإعادة تشغيله، والتأكد من أن التابلت مكتمل الشحن قبل الذهاب للمدرسة ودخول اللجنة، ولا يتم عمل كلمة سر للتابلت.وأكدت التعليمات ضرورة عمل كشوف الغياب الورقية وقيام الطلاب بالتوقيع بالحضور قبل أداء الامتحان.كما تم التشديد على ضرورة أن يكون جهاز التابلت متصلا بشبكة المدرسة، وأن يؤدي كل الطلاب الامتحان الإلكتروني بالكود والرقم الخاص للطالب، مع التأكيد على منع استخدام الموبايل الشخصي أو الكتب الخارجية داخل اللجان.وتم التأكيد أيضا على ضرورة تعطيل خواص التصفح بجوجل كروم وجعل زمن توقف الشاشة 30 دقيقة.وعند حدوث مشكلة أثناء الامتحان، يتم عمل محضر إثبات حالة وإرسال صورة طبق الأصل للتطوير، واستلام كل طالب اسم المستخدم وكلمة السر لدخول امتحانات المواد الأساسية، ويسمح للطالب باستخدام الكتاب المدرسي فقط.وأكدت التعليمات عدم التجاوز باستخدام ألفاظ خارجة أو تخص الدين والسياسة أثناء الإجابة لأن ذلك يؤدي للمساءلة القانونية، وأشارت إلى أن ظهور الأسئلة الإلكترونية للطالب يدل على دخوله وتمكينه من الامتحان ولا يحق له أن يبدأ الامتحان مرة أخرى من جديد، ولا يغادر الطالب اللجنة إلا مع نهاية الوقت المحدد.في الإطار نفسه، بدأت المدارس الثانوية تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يناير 2020ويتركز الاهتمام بشكل أكبر على الاستعداد لامتحانات الصف الثاني الثانوي، والتي أكدت وزارة التربية والتعليم عقدها إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، حيث تقوم المدارس الثانوية خلال الأسبوع الجاري بالتأكد من ضبط الشبكات المسئولة عن تسهيل دخول الطلاب على منصة الامتحانات الإلكترونية.وعلى سبيل المثال، أعلنت مدرسة التوفيقية الثانوية للبنين بشبرا بمحافظة القاهرة، أنه يجب على طلاب الصف الثاني الثانوي الحضور للمدرسة غدا، الأربعاء 8 يناير، وبعد غد، الخميس 9 يناير 2020، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا ، وذلك لتجربة الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية.وشددت المدرسة على أنه سيتم تسجيل أسماء الطلاب الذين تمكنوا من الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية، وكذلك أسماء الطلاب الذين لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية عند أخصائي التطوير التكنولوجي بالمدرسة، وذلك لحل جميع المشكلات المتوقعة قبل انطلاق الامتحانات بشكل رسمي.من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين والتعليم العام، أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي.وقال نائب وزير التربية والتعليم إنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية، وعضوية مدير التعليم الثانوي، والموجه العام للمادة، ومدير مركز التطوير، كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.‎وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي، فيمتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا، ويمتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا، ويمتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الأحياء بالنسبة لطلاب علمي، والفلسفة بالنسبة لطلاب أدبي من 9: لـ 11 صباحا، ثم يمتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية من 9 صباحا لـ 11 صباحا.ويمتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل، وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.ويمتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير 2020 الفيزياء لطلاب العلمي والتاريخ لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا، ويمتحن الطلاب يوم الأحد 19 يناير 2020 التطبيقات الرياضية لطلاب العلمي من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا، ويمتحن طلاب الأدبي علم النفس والاجتماع من 9 صباحا لـ 11 صباحا، ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 22 يناير 2020 الكيمياء لطلاب العلمي والجغرافيا لطلاب الأدبي من 9 صباحا لـ 11 صباحا.