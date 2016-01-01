فيديوجراف| قصة مسجد الجن بالسعودية.. دعاهم فيه الرسول للإسلام



مسجد الجن بالسعودية مسجد الجن بالسعودية



مسجد الجن بالمملكة العربية السعودية، يقع شمال مكة المكرمة، قرب الطريق المؤدي إلى مقبرة المعلاة وشارع المعلاة.



اسم مسجد الجن يلفت الأنظار بشدة، وتأتي تسميته من موقف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، عندما اجتمع الجن حوله وهو يقرأ القرآن.



مسجد الجن تم تأسيسه في بداية القرن الثالث الهجري، تخليدا للموقف العظيم، وآخر تجديد له كان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود.

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