السيدات أكثر عرضة للإصابة بـ التهاب المسالك البولية.. لهذه الأسباب



التهاب المسالك البولية التهاب المسالك البولية



تعتبر عدوى المسالك البولية (UTI) هي عدوى في أي جزء من الجهاز البولي، والكلى والحالب والمثانة ومجرى البول، وتشمل معظم الإصابات الجهاز البولي السفلي المثانة والإحليل.



وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال، حيث إن العدوى تقتصر على المثانة الخاصة بك، ويمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة، ومع ذلك، يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا كان التهاب المسالك البولية قد انتقل إلى كليتيك.



وتحدث التهابات المسالك البولية عادة عندما تدخل البكتيريا إلى الجهاز البولي عبر مجرى البول، وتبدأ في التكاثر داخل المثانة، وعلى الرغم من أن الجهاز البولي مصمم لمنع هؤلاء الغزاة المجهريين، إلا أن هذه الدفاعات تفشل في بعض الأحيان، وعندما يحدث ذلك، قد ترسخ البكتيريا وتنمو لتصبح عدوى كاملة في المسالك البولية.

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وتحدث أمراض المسالك البولية الأكثر شيوعًا بشكل رئيسي عند النساء وتؤثر على المثانة ومجرى البول، إلا أن هناك أنواعا مختلفة من التهابات المسالك البولية، وتشمل:1- التهاب المثانة:يحدث هذا النوع من التهاب المسالك البولية عادةً بسبب الإشريكية القولونية (E. coli) ، وهي نوع من البكتيريا الموجودة عادة في الجهاز الهضمي (GI). ومع ذلك، في بعض الأحيان تكون البكتيريا الأخرى مسئولة.2- مجرى البول (التهاب الإحليل):يمكن أن يحدث هذا النوع من التهاب المسالك البولية عندما تنتشر بكتيريا الموجودة بمنطقة المهبل إلى مجرى البول، وذلك لأن مجرى البول الأنثوي قريب من المهبل، ويمكن أن تسبب الالتهابات المنقولة بالاتصال الجنسي، مثل الهربس والسيلان والكلاميديا ​​والميكوبلازما، التهاب الإحليل.