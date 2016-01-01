تعتبر عدوى المسالك البولية (UTI) هي عدوى في أي جزء من الجهاز البولي، والكلى والحالب والمثانة ومجرى البول، وتشمل معظم الإصابات الجهاز البولي السفلي المثانة والإحليل.
وتعد النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المسالك البولية أكثر من الرجال، حيث إن العدوى تقتصر على المثانة الخاصة بك، ويمكن أن تكون مؤلمة ومزعجة، ومع ذلك، يمكن أن تحدث عواقب وخيمة إذا كان التهاب المسالك البولية قد انتقل إلى كليتيك.
وتحدث التهابات المسالك البولية عادة عندما تدخل البكتيريا إلى الجهاز البولي عبر مجرى البول، وتبدأ في التكاثر داخل المثانة، وعلى الرغم من أن الجهاز البولي مصمم لمنع هؤلاء الغزاة المجهريين، إلا أن هذه الدفاعات تفشل في بعض الأحيان، وعندما يحدث ذلك، قد ترسخ البكتيريا وتنمو لتصبح عدوى كاملة في المسالك البولية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على السيدات أكثر عرضة للإصابة بـ التهاب المسالك البولية.. لهذه الأسباب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق