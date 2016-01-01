أكدت سيدة إيرانية، ما ألمح إليه مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني كان يجب أن يقتل قبل أعوام طويلة، كما أثبتت ما كشفته تقارير غربية سابقة حول امتناع أميركا عن قتل قاسم سليماني، عام 2008، في العاصمة السورية دمشق، رغم أن الأميركيين كانوا قد رصدوه وعرفوا مكانه بدقة، ورغم ذلك لم يصدروا قرارا بقتله.
أعجبها خاتمه فأخرجه من إصبعه
وفي التفاصيل، ظهرت سيدة إيرانية وتدعى زينب، على وسائل إعلام بلادها، لتتحدث عن معرفتها الشخصية بقاسم سليماني، في أوقات سابقة.
وذكرت أن سليماني كان قام بزيارة للقاء بعض أبناء قتلى الحرس الثوري، وكانت المتحدثة التي تتكلم عن ذلك اللقاء، من خلال فيديو نشرته وكالات إعلام في إيران، من ضمن الذين التقوا سليماني الذي كان يضع خاتمه الذي يظهر على يده منذ سنوات طويلة، فأثار إعجابها كما قالت، وطلبت من سليماني أن يعطيها الخاتم، فوافق، فأخذته منه، إلا أنها بعد هنيهة، عادت وردّته إليه، بحسب كلامها.
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التعليقات على في غرفة هذه المرأة.. باح قاسم سليماني بسر أمني
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