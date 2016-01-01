بعد إيقافه.. النيابة تفرج عن زوج نانسي عجرم



زوج نانسي عجرم زوج نانسي عجرم



في آخر تطورات قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، الثلاثاء، بأن "النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت الإفراج عن زوج عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بعد إطلاعها على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعاً مشروعاً عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان".



وكانت عون قد أصدرت قراراً الأحد بتوقيف فادي الهاشم، إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل فيلته فجراً في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.



واقتحم شاب سوري يدعى، محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، فجر الأحد فيلا نانسي عجرم، في نيو سهيلة بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه. وحصل تبادل لإطلاق النار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لإجراء التحقيقات.

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إلى ذلك كشف نهاد الهاشم، شقيق زوج الفنانة، الاثنين، تفاصيل جديدة عن الحادثة، نافياً خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، على قناة "الحدث" أن يكون اللص المقتول قد عمل سابقاً لدى نانسي وعائلتها، قائلاً: "أتاسف كثيراً عند سماعي لهذا الكلام الكاذب، وأكد أن فادي ونانسي أول مرة يشاهدان اللص.. ولا يوجد سابق معرفة به".كما أوضح، أن شقيقه فادي، تم نقله إلى المستشفى بعد الحادثة لأنه كان يعاني من ارتفاع في ضغط الدم وحالة نفسية سيئة جداً، مشيراً إلى أن صحة فادي تحسنت كثيراً، مؤكداً أنه سيمثل اليوم أمام قاضي التحقيق.