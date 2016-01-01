في آخر تطورات قضية اقتحام منزل الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، أفادت وسائل إعلام لبنانية محلية، الثلاثاء، بأن "النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، قررت الإفراج عن زوج عجرم، الدكتور فادي الهاشم، بعد إطلاعها على كل الملفات وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها بأن ما قام به كان دفاعاً مشروعاً عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان".
وكانت عون قد أصدرت قراراً الأحد بتوقيف فادي الهاشم، إثر تبادل إطلاق النار بينه وبين ملثم من الجنسية السورية دخل فيلته فجراً في نيو سهيلة في قضاء كسروان، بهدف السرقة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.
واقتحم شاب سوري يدعى، محمد حسن الموسى، من مواليد عام 1989، فجر الأحد فيلا نانسي عجرم، في نيو سهيلة بهدف السرقة، لكنه فوجئ بزوجها، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه. وحصل تبادل لإطلاق النار بين الاثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية لإجراء التحقيقات.
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التعليقات على بعد إيقافه.. النيابة تفرج عن زوج نانسي عجرم
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