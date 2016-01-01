

استجابة لعرض إيران.. ممثل أمريكي يهدد بقطع رأس ترامب استجابة لعرض إيران.. ممثل أمريكي يهدد بقطع رأس ترامب

تعرض الممثل الأمريكي جورج لوبيز، إلى انتقادات، بعد تعليق ساخر بشأن قتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحصول على نصف المكافأة التي عرضتها إيران لمن يأتي برأسه.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، علق "لوبيز" عبر حسابه على "إنستجرام" على خبر المكأفاة قائلا "إنه مستعد لفعل ذلك مقابل نصف الثمن"، ما أدى إلى إثارة الانتقادات ضده، وطالب عدد من المواطنين، الأمن الأمريكي بالقبض عليه واستجوابه.



وفور ذلك، قال "لوبيز" لـ مجلة "بيبول" الأمريكية "إنها مزحة".

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لكن مصادر أوضحت لـ موقع "TMZ"، أن جهاز الاستخبارات الأمريكي على علم بما قاله جورج ويحقق حاليًا فيما إذا كان تعليقه يحمل أي تهديد أم لا.فيما ذكرت تقارير إعلامية أن الأمن الخاص بالرئيس الأمريكي أعلن أنه سيقوم باستجواب لوبيز، بشأن التفكير في قتل ترامب.وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن عن مكافأة بقيمة 80 مليون دولار أمريكي لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في العراق أمس الأول.وقال مقدم برامج التلفزيون إن «سكان إيران 80 مليون نسمة ويريدون القيام بحملة لجمع 80 مليون دولار أمريكي تقدم مكافأة لمن يأتي برأس الرئيس الأمريكي ترامب».واعتبر التلفزيون الإيراني دعوة قتل ترامب مفتوحة لجميع الأشخاص في العالم الذين يريدون الحصول على هذه المكافأة المالية المقدمة من الشعب الإيراني، على حد قوله.