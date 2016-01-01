تركيا توجه رسالة إلى مصر

وجه مستشار الرئاسة التركية، ياسين أقطاي، رسالة إلى مصر، بعد إعلان أنقرة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق.
ونشر "أقطاي"، عددًا من التغريدات باللغة العربية، على حسابه بموقع "تويتر" قال فيها: "من قال إن تركيا تريد الحرب ضد مصر أو ضد أي دولة.. تركيا تدافع عن الحكومة الشرعية في ليبيا بينما غيرها يدعم المتمردين والانقلابين.. لا تصدقوا إعلامكم فهو يكذب عليكم".
وأضاف: "تركيا لن تخوض حربا ضد أي شعب مسلم فكيف يقولون إننا سنحارب شعب مصر".
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