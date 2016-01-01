قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن البلاد في حالة عدم استقرار في الطقس بداية من يوم الاثنين الماضي، موضحا أن هذه الحالة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.
وأضاف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية "ام بي سي مصر 2"، أنه بداية من اليوم سيبدأ نشاط الرياح وإثارة الرمال والأتربة، والذي سيزيد من الإحساس بالبرودة، وانعدام الرؤية الأفقية.
وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن نشاط الرياح والأتربة لن يؤثر على حركة السيارات على الطرق بشكل كبير.
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التعليقات على الأرصاد: نشاط للرياح والأتربة يزيد الإحساس بالبرودة خلال الساعات المقبلة.. فيديو
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