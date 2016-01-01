يعانى الكثيرون منا من نطق الكلمات الصعبة الموجودة في لغات أخرى أو بعض الكلمات العلمية المعقدة أو تلك المتخصصة في مجالات معينة، ويسبب هذا الأمر للبعض نوعًا من الإحراج.
وإذا كنت تمتلك أحد أجهزة أمازون والتى بالطبع تحتوى على المساعد الرقمى أليكسا مثل جهاز Echo Show 5 الحديث أو حتى الأقدم من ذلك.
وتمتلك أجهزة أمازون وكذلك مساعدها الرقمى أليكسا على قاموس في النظام الداخلى لها يمكن المستخدمين من نطق الكلمات الصعبة بطريقة صحيحة ومرتبطة أيضا بمجال هذه الكلمات إن كانت في لغة أخرى أو لغة متخصصة.
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التعليقات على خاصية جديدة من أليكسا تساعدك في نطق الكلمات الصعبة
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