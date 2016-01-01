خاصية جديدة من أليكسا تساعدك في نطق الكلمات الصعبة

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خاصية جديدة من أليكسا تساعدك في نطق الكلمات الصعبة

يعانى الكثيرون منا من نطق الكلمات الصعبة الموجودة في لغات أخرى أو بعض الكلمات العلمية المعقدة أو تلك المتخصصة في مجالات معينة، ويسبب هذا الأمر للبعض نوعًا من الإحراج.

وإذا كنت تمتلك أحد أجهزة أمازون والتى بالطبع تحتوى على المساعد الرقمى أليكسا مثل جهاز Echo Show 5 الحديث أو حتى الأقدم من ذلك.

وتمتلك أجهزة أمازون وكذلك مساعدها الرقمى أليكسا على قاموس في النظام الداخلى لها يمكن المستخدمين من نطق الكلمات الصعبة بطريقة صحيحة ومرتبطة أيضا بمجال هذه الكلمات إن كانت في لغة أخرى أو لغة متخصصة.

ووفقا لموقع Life hacker فإن القواميس الداخلية في أنظمة أليكسا تتميز باستطاعتها التعرف على الكلمات بسرعة شديدة عند كتابتها أو نطقها.

كما أنها تتميز بخاصية تبطئ هذه السرعة عندما تريد استيعابها بشكل أبطئ كما يمكنك أيضا أن تستعيد خاصية السرعة مرة أخرى.

المصدر: صدى البلد

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