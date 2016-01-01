

العاصمة الإدارية تختار “أورنچ مصر” لإنشاء مركز البيانات ومنصات الحوسبة السحابية العاصمة الإدارية تختار “أورنچ مصر” لإنشاء مركز البيانات ومنصات الحوسبة السحابية

وقعت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عقد اتفاق مع شركة “أورنچ مصر” (Orange) لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات الحوسبة السحابية الخاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



قام بتوقيع الاتفاقية اللواء مهندس/ محمد عبد اللطيف، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والأستاذ/ هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ لقطاع التسويق والمبيعات لكبار عملاء الشركات، وذلك في حضور اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، والسفير الفرنسي ستيفان روماتيه والملحق الاقتصادي الفرنسي جيروم باكونينو، مسئولي الشركتين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.



وسيحقق مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة مفهوم “العاصمة الذكية”، وهو أكبر الركائز التكنولوجية الأساسية والأضخم في مصر والقارة الأفريقية، وقد تم اختيار أورنچ لتنفيذ إنشاء وتشغيل مركز البيانات بالشراكة مع شركة العاصمة الإدارية وفقا لأحدث المستويات العالمية، لما تتمتع به الشركة من خبرات ومهارات دولية في تقديم الخدمات التكنولوجية المبتكرة على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

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ويعد إنشاء مركز البيانات مشروعا محوريا في البنية التحتية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة، كونه الموكل بحفظ المعلومات الحيوية، ما يعني ضرورة إنشاؤه بأقصى درجات الاحتراف للحفاظ على أمن وخصوصية المعلومات والبيانات لسكان العاصمة الإدارية والقطاع الخاص.وبموجب هذا الاتفاق ستوفر أورنچ البنية الأساسية لإنشاء وإدارة مركز البيانات للمدن الذكية، التي ستمكن العاصمة الإدارية من استغلال التكنولوجيا الذكية لتقديم مجموعة من الخدمات، ومنها على سبيل المثال تقديم حلول إنترنت الأشياء IoT، ومنصات الذكاء الاصطناعي AI، والحوسبة السحابية والـ TRIPLE PLAY (إنترنت – تليفون – تليفزيون) فائقة الجودة والسرعة وإدارة المرافق.ومن جانبه، أعرب المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر، عن سعادته البالغة بالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية في هذا المشروع الضخم، الذي يعد أحد أبرز العلامات المضيئة في الدولة المصرية الحديثة.وأضاف شاكر، أن اورنچ تمتلك الخبرات البشرية والعلمية لإدارة هذا المشروع على أعلى مستوى احترافي من خلال خبراتها السابقة لمشاريع مماثلة في العديد من المدن حول العالم.من جانبه أفاد اللواء محمد عبد اللطيف، مدير عام الشركة، بأن الاتفاق يأتي في إطار سعي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إلى الأخذ بكل أسباب وأدوات التكنولوجيا الحديثة اللازمة لجعل العاصمة الإدارية مدينة ذكية مستدامة، والنموذج الذي يحتذى به كأول مدينة ذكية في جهورية مصر العربية تعمل من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وباكورة 14 مدينة جديدة تقوم الدول المصرية بإنشائها.وفي النهاية، أشاد اللواء أحمد ذكي عابدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بالاتفاقية الموقعة، كما أضاف أنه قد تم اختيار شركة أورنچ لتنفيذ وتشغيل مركز البيانات وفقا لأحدث المستويات العالمية لما تتمتع به من خبرات ومهارات عالمية سابقة في تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة، والذي سوف يتحقق من خلال تقديم أحدث النظم التكنولوجية بأفضل المعايير والمواصفات العالمية، والتي تدعم خطة الدولة لتحقيق تنمية مستدامة حقيقة، كما أشاد بجهود العاملين بشركة العاصمة الإدارية للوصول إلى نموذج عالمي لمدينة ذكية مستدامة توفر الخدمات الذكية لقاطنيها.