

تعرف على الحالات التي يمكنك أن تحصل فيها على سيارة بديلة مؤقتة تعرف على الحالات التي يمكنك أن تحصل فيها على سيارة بديلة مؤقتة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه من حق المستهلك الحصول على سيارة بديلة مؤقتة، وذلك في حالات محددة وهم كالتالي:



إذا انقضت المدة المحددة بوثيقة مستقلة موقعة من المستهلك والوكيل للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، وذلك على ألا تزيد مدة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية على تلك التي يتبعها المنتج ولم يلتزم بها الوكيل.

إذا تأخر الوكيل لأكثر من ساعة واحدة عن تزويد المستهلك بوثيقة توضح تكلفة وموعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية من وقت إحضار السيارة بشرط إحضار السيارة في الموعد المحدد.

التأخر عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية.

إذا تعذّر الإنتفاع من السيارة لخلل مشمول بالضمان.

التأخر عن التسليم المباشر لقطع الغيار ذات الطلب المستمر للمستهلك، أو ذات الطلب النادر خلال 14 يوم من تاريخ الطلب إذا تعذر الانتفاع بالسيارة.

شروط الانتفاع بالسيارة البديلة:



يجب أن تكون السيارة البديلة من نفس فئة سيارة العميل أو التعويض عنها بمبلغ مالي قدره (سعر شراء السيارة ÷ 400) عن كل يوم تأخير.

عدم انتفاع المستهلك بالسلعة.

يكون الالتزام على الوكيل بالسلعة البديلة أو المقابل المالي للسلع التي استوردها.

