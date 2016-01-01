

"بعد تثبيت أسعاره".. تعرف على أبرز السيارات الأقل استهلاكًا للوقود بمصر 2020 "بعد تثبيت أسعاره".. تعرف على أبرز السيارات الأقل استهلاكًا للوقود بمصر 2020

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي فى اجتماعها الأخير ديسمبر الماضي، تثبيت سعر البنزين والسولار والمازوت في السوق المحلية.



وقررت اللجنة تثبيت سعر البنزين 80 عند 6.5 جنيه للتر، و7.75 جنيه للتر بنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيها للطن.



ويبحث الكثير من المقبلين على شراء سيارة جديدة عن الطرازات المزودة بمحركات اقتصادية في استهلاك الوقود؛ وتعمل شركات السيارات العالمية على تحقيق ذلك من خلال تطوير محركات تنتج أقصى عزم بأقل معدل استهلاك.

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وفي ظل تطور تكنولوجيا تصنيع المحركات، انضمت العديد من السيارات الـSUV والسيدان والهاتشباك إلى قائمة السيارات الموفرة في استهلاك الوقود، وباتت من بين اختيارات عملاء سوق السيارات.ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على أسعار و مواصفات أبرز 7 سيارات تعمل بأقل معدل استهلاك للوقود في السوق المصري:سوزوكي ألتوسوزوكي-ألتوسوزوكي ألتو موديل 2020 تحتل المركز الثاني بقائمة السيارات الأرخص في السوق المصري، وهي متوفرة بفئة واحدة من التجهيزات وتعمل بمحرك رباعي مكون من 4 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.وتستهلك سوزوكي ألتو هاتشباك 3 لترات من الوقود في المتوسط وفي ظروف القيادة العادية لقطع مسافة 100 كيلومتر.يبلغ السعر الرسمي للسيارة في مصر 134.900 جنيه.أودي Q2أودي-Q2تتوفر أودي التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV الصغيرة، بفئتين من التجهيزات في السوق المحلي.أودي Q2 تعمل بمحرك تيربو مكون من أربع أسطوانات سعة 1.0 لتر، مرتبط بناقل حركة ستيبترونيك من 7 نقلات، بقوة 115 حصان.ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.وتبدأ أسعارها الرسمية من 505.000 جنيه للفئة الأولى، و600.000 جنيه للفئة الثانية.زوتي Z100زوتي-Z100تقدم Z100 التي تنتمي إلى السيارات الهاتشباك الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات، وتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1100 سي سي بقوة 75 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.ويبلغ السعر الرسمي للسيارات وفقًا لما أعلنته مجموعة IFG جروب الوكيل الرسمي للعلامة الصينية في مصر 120.000 جنيه.ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.3 لتر لكل 100 كم، وبذلك فهي تعد واحدة من أكثر السيارات توفيراً للوقود متاحة بالسوق المحلي.MG-6MG-6تعمل السيارة MG-6 السيدان موديل 2020 بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات، بقوة 169 حصان، وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثوانٍ و يبلغ متوسط السيارة من الوقود 5.8 لتر.تقدم MG- 6 بثلاث فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 279.990 جنيه للفئة القياسية، و306.990 جنيه للفئة الثانية، فيما يبلغ سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزا 336.990 جنيه.أوبل كروس لاندأوبل-كروس-لاندسيارة أوبل الـ SUV كروس لاند تقدم بمحرك تربو مكون من 3 سلندر سعة 1200 سي سي، يولد عزم 110 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، و عزم أقصى 205 نيوتن متر عند 1500 لفة بالدقيقة.تتمكن السيارة أوبل كروس لاند التسارع من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.8 ثانية، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كم.و تأتي بأسعار رسمية تبدأ 319.990 جنيه، يصل إلى 339.990 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً.فيات 500فيات-500تتوفر فيات 500 موديل 2020 المجمعة بمصانع الشركة الإيطالية في تركيا، بفئة تجهيزات واحدة، وتعتمد على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.4 لتر وينتج قوة 100 حصان، وينقل حركته للمحاور ناقل أوتوماتيك من 5 سرعات.تستهلك السيارة متوسط 5.8 لتر من الوقود لتقطع 100 كم، وتصل سرعتها القصوى 182 كم/س ويمكنها الانطلاق من الثبات وصولا إلى 100 كم/س في 10.7 ثانية.وأعلنت داينامكس أوتو عن سعر سيارتها الجديدة فيات 500 بسعر 319.900 جنيه.فورد إيكوسبورتفورد-إيكوسبورتتتوفر فورد إيكوسبورت بمحرك تربو من 3 سلندر سعة 1000 CCبقوة 123 حصان، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.وتتمكن السيارة إيكوسبورت التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6 لتر من الوقود لكل 100 كم.و تأتي فورد إيكوسبورت بأسعار رسمية تبدأ من 269.900 جنيه للفئة الأولى، فيما قد سجلت فئتها الثانية 289.900 جنيه، أما الفئة جاءت بـ319.900 جنيه، أما الفئة الأعلى تجهيزًا فقد بلغت 359.900 جنيه.