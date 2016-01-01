

تعرف على سعر فيات 500 بعد تخفيضها في يناير 2020 تعرف على سعر فيات 500 بعد تخفيضها في يناير 2020

خلال الأيام الاولى من شهر يناير الحالي أعلنت شركة داينامكس وكيل فيات الإيطالية في مصر عن أسعار سيارتها فيات 500، والتي تم خفض سعرها بقيمة 10 ألاف جنيه مؤخرا، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:



- من 329 ألف و900 جنيه إلى 319 ألف و900 جنيه.



ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان و131 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

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وتشمل التجهيزات الأساسية المقدمة مع هذا الموديل وسائد هوائية، وأنظمة الأمان ABS وEBD الخاصة بالمكابح، وإطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة، وشاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة، ونظام صوتي قوي، ومصابيح ضبابية أمامية وخلفية، وفتحة سقف، وتكييف هواء، وسنسور خلفي.