تعرف على سعر فيات 500 بعد تخفيضها في يناير 2020

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعرف على سعر فيات 500 بعد تخفيضها في يناير 2020

صورة الخبر: تعرف على سعر فيات 500 بعد تخفيضها في يناير 2020
تعرف على سعر فيات 500 بعد تخفيضها في يناير 2020

خلال الأيام الاولى من شهر يناير الحالي أعلنت شركة داينامكس وكيل فيات الإيطالية في مصر عن أسعار سيارتها فيات 500، والتي تم خفض سعرها بقيمة 10 ألاف جنيه مؤخرا، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:

- من 329 ألف و900 جنيه إلى 319 ألف و900 جنيه.

ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان و131 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتشمل التجهيزات الأساسية المقدمة مع هذا الموديل وسائد هوائية، وأنظمة الأمان ABS وEBD الخاصة بالمكابح، وإطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة، وشاشة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة، ونظام صوتي قوي، ومصابيح ضبابية أمامية وخلفية، وفتحة سقف، وتكييف هواء، وسنسور خلفي.

المصدر: التوكيل

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على سعر فيات 500 بعد تخفيضها في يناير 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21997

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager