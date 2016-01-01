خلال الأيام الاولى من شهر يناير الحالي أعلنت شركة داينامكس وكيل فيات الإيطالية في مصر عن أسعار سيارتها فيات 500، والتي تم خفض سعرها بقيمة 10 ألاف جنيه مؤخرا، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:
- من 329 ألف و900 جنيه إلى 319 ألف و900 جنيه.
ويحمل هذا الموديل من السيارة محرك 4 اسطوانات بسعة 1400 سي سي وبقوة 101 حصان و131 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة 5 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).
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التعليقات على تعرف على سعر فيات 500 بعد تخفيضها في يناير 2020
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