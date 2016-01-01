ما العدو الأول للسيارات الكهربائية في فصل الشتاء؟ "مؤسسة ألمانية تجيب"

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صورة الخبر: ما العدو الأول للسيارات الكهربائية في فصل الشتاء؟ "مؤسسة ألمانية تجيب"
ما العدو الأول للسيارات الكهربائية في فصل الشتاء؟ "مؤسسة ألمانية تجيب"

أفادت مؤسسة "ديكرا" للفحوصات الفنية، بأن برودة الطقس تعد العدو الأول للسيارة الكهربائية، حيث تقل قدرة البطارية، كما تستهلك بعض التجهيزات التيار بشكل أكثر في فصل الشتاء، مثل نظام التدفئة والضوء العالي، وبالتالي يقل مدى السير.

وللحفاظ على بطارية السيارة الكهربائية في الشتاء يوصي الخبراء بالاقتصاد في تشغيل مستهلكات التيار، خاصة نظام التدفئة، والتجهيز اللاحق بمضخة حرارية تتسم بالكفاءة إذا كان ذلك ممكنا، علمًا بأن معظم الموديلات تتيح برمجة للإحماء أثناء توصيل السيارة بكابل الشحن.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" عربية، فقد أوصى الخبراء، أيضًا بصف السيارة في المرآب، وأن تتم عملية الشحن في أجواء دافئة قدر الإمكان.

وفي الوقت ذاته، يحذر الخبراء من أن يأتي ترشيد استهلاك الطاقة على حساب السلامة والأمان، حيث يتعين على قائد السيارة عدم تأجيل تشغيل المصابيح أو تشغيل نظام التدفئة إذا لزم الأمر.

المصدر: مصراوى

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