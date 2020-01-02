

"مش بس لنزلات البرد".. 6 فوائد لـ"الليمون" "مش بس لنزلات البرد".. 6 فوائد لـ"الليمون"

يشتهر الليمون، بأنه يحتوي على "فيتامين سي"، الأمر الذي يجعل الكثيرون يستخدمونه عند إصابتهم بنزلات البرد أو الإنفلونزا، وخاصة في الفترة الحالية من فصل الشتاء وسط أجواء البرد.



ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن الليمون له أيضا عدة فوائد أخرى، بخلاف أنه يساعد على علاج نزلات البرد، حيث يعالج بعض الأمراض الأخرى.



وقال الدكتور أحمد أبو النصر، إخصائي النباتات الطبية، إن هناك تساؤلات كثيرة عن كيفية استخدام الليمون سواء عن طريق عصره أو ضربه بالخلاط؟، وهل يحلى أم لا؟ وكيفية التخلص من الحموضة المصاحبة له.

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وذكر أبو النصر، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، فوائد الليمون واستخداماته العديدة في علاج عدد من الأمراض، وكيفية الاستفادة منه كما يلي:- يعمل الليمون على تنظيف الجسد من السموم، كونه يقوي عمل الكبد بشكل كبير، وينقيه من الدهون.- يدعم الليمون الجهاز الهضمي، ويعالج الانتفاخ.- يساعد الليمون في التخلص من مرض حساسية الصدر.- يعمل الليمون على تحسين نعومة الجلد بشكل كبير جدا.- يحتوي الليمون على "فيتامين سي"، الذي يساعد على رفع المناعة.- يعالج الليمون بشكل فعال مشاكل اللثة.كيفية استخدام الليمونأوضح "أبو النصر"، أن جزء كبيرا جدا من المواد الفعالة في لليمون موجودة بالغدد الزيتية بالقشرة الخارجية له، فلذلك يمكن استخدام الخلاط في تحضير الليمون، ليخرج جميع فوائده والاستفادة منها.وبالنسبة للتحلية، يمكن إضافة عسل النحل إلى الليمون، لأنه لا يعمل فقط على تحليته، ولكنه يقلل أيضا الشعور بالحموضة بعد تناوله.كما يمكن إضافة نصف ملعقة من الزنجبيل حتى يقلل من الشعور بحموضة الليمون، ويساعد أيضا النعناع على ذلك.