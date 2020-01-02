كيف تصلح هاتفك بعد البلل وتحميه من الأضرار؟

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كيف تصلح هاتفك بعد البلل وتحميه من الأضرار؟

دائما ما نحاول الحفاظ على الهواتف الذكية وحمايتها، ما يمكن أن يعرضها للتلف أو العطل، وفي فصل الشتاء، قد يتعرض الهاتف الذكي للبلل، بسبب هطول الأمطار أو السقوط في الماء، فضلا عن انسكاب السوائل عليه في المكتب أو الكافيهات.

كيف يمكن إنقاذ الهاتف عند البلل
وقدمت مجلة التكنولوجيا "t3n" الألمانية عدة نصائح عند بلل الهاتف لحمايته من مضاعفات الأعطال، وهي ما تتمثل في قيام المستخدم بإيقاف الجهاز فوراً للحيلولة دون قفلة كهربائية، مع ضرورة خلع البطارية إذا أمكن.

وبعد الخطوة السابقة يجب على الشخص أن يجفف الهاتف، بتفكيكه وإخراج بطاقة SIM، وبطاقة الذاكرة، ثم لف الهاتف في منشفة ورقية، ووضعه لعدة أيام في كيس بلاستيكي مغلق به أرز جاف غير مطهي.

وحذرت المجلة الخاصة بالتكنولوجيا، من استعمال مجفف الشعر، أو الفرن أو الميكروويف، أو أشعة الشمس الحارقة لتجفيف الهاتف.

ونصحت المجلة بضرورة عرض الهاتف بعد ذلك على فنيين متخصصين للإصلاح اللازم.

المصدر: الوطن

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