طائرة تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع.. وراكب يصور لقطة السقوط

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صورة الخبر: طائرة تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع.. وراكب يصور لقطة السقوط
طائرة تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع.. وراكب يصور لقطة السقوط

فقدت طائرة تابعة لشركة طيران كندية إحدى العجلات الخاصة بها، بعد إقلاعها مباشرة، مما أجبر قائد الطائرة على العودة مرة أخرى.

وكانت الطائرة متجهة إلى باغوتفيل، على بعد حوالي 370 كيلومترا إلى الشمال من مونتريال، وعلى الرغم من فقدانها العجلة، وظهور شرارات ونار خفيفة، فإنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى أثناء هبوطها مجددا.

وحسب ما جاء بـ«سكاي نيوز» التقط أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة لقطة للعجلة أثناء انفصالها عن جهاز الهبوط الرئيسي للطائرة، وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الطيارين كانوا قادرين على الالتفاف بالطائرة والعودة والهبوط بأمان، وقال المتحدث باسم الشركة التي تشغل الرحلة، في بيان: "حافظ الطيارون المتمرسون على السيطرة الكاملة على الطائرة.. إن الطيارين لدينا مدربون تدريبا جيدا على التعامل مع مثل هذه المواقف والاستجابة وفقا لإجراءات التشغيل القياسية لدينا".

وعلى الرغم من أن الطائرة هبطت بسلام، فقد تم استدعاء سيارات الطوارئ "كإجراء احترازي"، كما يقوم موظفو الصيانة بفحص شامل للطائرة لتحديد السبب والمضي قدما في الإصلاحات اللازمة.

صورة الخبر: طائرة تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع.. وراكب يصور لقطة السقوط

المصدر: اخبار اليوم

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