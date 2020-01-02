فقدت طائرة تابعة لشركة طيران كندية إحدى العجلات الخاصة بها، بعد إقلاعها مباشرة، مما أجبر قائد الطائرة على العودة مرة أخرى.
وكانت الطائرة متجهة إلى باغوتفيل، على بعد حوالي 370 كيلومترا إلى الشمال من مونتريال، وعلى الرغم من فقدانها العجلة، وظهور شرارات ونار خفيفة، فإنه لم يصب أي من ركاب الطائرة بأذى أثناء هبوطها مجددا.
وحسب ما جاء بـ«سكاي نيوز» التقط أحد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة لقطة للعجلة أثناء انفصالها عن جهاز الهبوط الرئيسي للطائرة، وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.
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التعليقات على طائرة تفقد إحدى عجلاتها أثناء الإقلاع.. وراكب يصور لقطة السقوط
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