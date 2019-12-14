أكد البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة، أن إجمالي عدد عملاء الإنترنت البنكي خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2019، بلغ 1.3 مليون عميل بحجم تعاملات قدرها 19.5 مليار جنيه.
أوضح تقرير صادر عن البنك أن نصيب تعاملات الأفراد من خدمات الإنترنت اعلبنكي وصلت لـ 13.5 مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن البنك يعتمد علي بنية تحتية متطورة تقنيا في منظومة الإنترنت البنكي، إذ يسعي بشكل مستمر علي تطويرها وتحديثها بما يمواكب التطورات العالمية، بجانب اتاحة حلولا تكنولوجية متطورة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء سواء الشهادات والأوعية الإدخارية والتي تمثل 70% من المعاملات بالفروع من خلال دراسة كافة المستجدات علي الساحة العالمية.
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التعليقات على البنك الأهلي:19.5 مليار جنيه حجم تعاملات الإنترنت البنكي في العام المالي الماضي
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