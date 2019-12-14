

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7-1-2020 أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 7-1-2020

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الثلاثاء 7 يناير 2020، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلى المصرى.



وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الثلاثاء7 يناير 2020 وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الثلاثاء، شراءً 15.99 جنيه، وبيعا 16.09 جنيه.

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سعر اليورو​بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الثلاثاء، شراءً 17.84 جنيه، وبيعا 18.03 جنيه بمستهل التعاملات.سعر الجنيه الاسترليني​أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 20.89 جنيه، وبيعا 21.19 جنيه.الفرنك السويسري​وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الثلاثاء، شراءً 16.45 جنيه، وبيعا 16.61 جنيه.سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الثلاثاء، فقد سجل شراءً 14.78جنيه، وبيعا 14.92 جنيه.سعر اليوان الصينىسجل اليوان الصينى اليوم، الثلاثاء، شراءً 2.29 جنيه، وبيعا 2.30 جنيه