أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم تشكيل غرفة عمليات تابعة للجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الأسواق خلال احتفالات أعياد الميلاد المجيد وتلقي شكاوي المواطنين حال وجود منتجات غذائية أو غير غذائية مباعة بأكثر من قيمتها الحقيقية.
أضاف " عبد المعطي" في تصريحات له، أن هناك حملات رقابية تقوم بها الوحدات التابعة للجهاز سواء سيارات نجدة المستهلك و مندوبي الجهاز المنتشرين علي مستوي الجهمورية لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع السلع، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة و منع نفاذ أي مواد غير مطابقة للمواصفات أو منتهية الصلاحية.
أوضح أن تلك الاجراءات ضمن استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لحماية المواطنين من التعرض للغش التجاري أو ممارسات بعض التجار الجشعين، وحماية المستهلكين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية و الحكومة لتجفيف أي منابع للممارسات الضارة بالمواطنين.
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التعليقات على حماية المستهلك: حملات مكثفة خلال احتفالات عيد الميلاد
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