

عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب والأوقية بـ1569.27 دولار عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب والأوقية بـ1569.27 دولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بلغ البلاديوم ذروة جديدة.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1569.27 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 0.7% في وقت سابق من الجلسة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في زهاء شهر.



وفي الجلسة السابقة، لامست الأسعار 1582.59 دولار، أعلى مستوياتها منذ أبريل 2013.

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وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1571.10 دولار.وأججت التحذيرات من ضربات جديدة والتوعد بالرد من جانب الولايات المتحدة وإيران بواعث القلق من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما أفضى إلى دعوات داخل الكونجرس الأمريكي لسن قانون لمنع الرئيس دونالد ترامب من الدخول في حرب مع إيران.وتراجع البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 2024.86 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة 2032.94 دولار التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.كان المعدن المستخدم في الصناعة ارتفع نحو 54% على مدار 2019، في ظل مشاكل مزمنة في المعروض.وارتفعت الفضة 0.3% إلى 18.19 دولار للأوقية، بعد ملامسة ذروتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين تقدم البلاتين 0.5% مسجلا 967.65 دولار.