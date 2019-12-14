عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب والأوقية بـ1569.27 دولار

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب والأوقية بـ1569.27 دولار

صورة الخبر: عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب والأوقية بـ1569.27 دولار
عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب والأوقية بـ1569.27 دولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، في حين بلغ البلاديوم ذروة جديدة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1569.27 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع 0.7% في وقت سابق من الجلسة، في أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية في زهاء شهر.

وفي الجلسة السابقة، لامست الأسعار 1582.59 دولار، أعلى مستوياتها منذ أبريل 2013.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1571.10 دولار.

وأججت التحذيرات من ضربات جديدة والتوعد بالرد من جانب الولايات المتحدة وإيران بواعث القلق من صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط، مما أفضى إلى دعوات داخل الكونجرس الأمريكي لسن قانون لمنع الرئيس دونالد ترامب من الدخول في حرب مع إيران.

وتراجع البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 2024.86 دولار للأوقية، لينزل عن ذروة 2032.94 دولار التي سجلها في وقت سابق من الجلسة.

كان المعدن المستخدم في الصناعة ارتفع نحو 54% على مدار 2019، في ظل مشاكل مزمنة في المعروض.
وارتفعت الفضة 0.3% إلى 18.19 دولار للأوقية، بعد ملامسة ذروتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند 18.50 دولار خلال الجلسة السابقة، في حين تقدم البلاتين 0.5% مسجلا 967.65 دولار.

المصدر: الدستور

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عالميًا.. ارتفاع أسعار الذهب والأوقية بـ1569.27 دولار

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94239

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager