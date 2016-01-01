العين البيضاء.. التهاب خطير يصيب العيون.. ماهى أعراضه؟



العين البيضاء العين البيضاء



التهاب الصلبة هو التهاب خطير يصيب العين ويطلق عليه عادة اسم "العين البيضاء، إنها الأنسجة البيضاء القاسية التي تمنح العين شكلها وتحميها، ترتبط أكثر من 50 ٪ من حالات التهاب الصلبة بمرض آخر يصيب الجسم كله ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، أو بسبب التهاب أو إصابة.



يحدث التهاب الصلبة في أغلب الأحيان عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 60 عامًا وهو نادر الحدوث عند الأطفال، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تنتشر الحالة إلى أجزاء من أجزاء أخرى من العين يمكن أن تحدث بعض الخسارة البصرية.



ووفقا لموقع healthline أهم أعراض التهاب الصلبة هي الألم والاحمرار في الجزء الأبيض من العين، هذه الأعراض عادة ما تتطور تدريجيا وتصبح حادة قد يصبح احمرار الأرجواني مكثفة، يعاني الكثير من المصابين بالتهاب الصلبة من ألم في العين من مناطق مجاورة من الرأس والوجه، عادة ، وتصبح العين دامعة وحساسة للغاية للضوء، وقد تفقد بعض الرؤية.

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بسبب الارتباط بين التهاب الصلبة والحالات الطبية العامة الأخرى ، قد يحتاج المريض لإجراء فحص طبي شامل ، بما في ذلك فحص الدم والاختبارات والتقييمات الأخرى.ويمكن استخدام التصوير المقطعي بالموجات فوق الصوتية أو التصوير المقطعي (CT) أو تصوير الرنين المغناطيسي (MRI) لاستبعاد الأسباب الأخرى للأعراض.تبعا لسببه ، يجب أن يبدأ التهاب الصلبة بالتطهير بسرعة إلى حد ما بمجرد بدء العلاج، يحتاج التهاب الصلبة إلى علاج سريع للمساعدة في تجنب المضاعفات وفقدان البصر، عندما يتعلق الأمر بمرض أساسي ، فإن علاج المرض قد يتحكم في التهاب العين، قد تكون هناك حاجة إلى المزيد من الأدوية القوية التي تقمع الجهاز المناعي للحالات الشديدة التي لا تستجيب للستيروئيدات القشرية، في الحالات الشديدة ، قد تكون هناك حاجة لعملية جراحية لإصلاح المناطق المصابة من مقلة العين.